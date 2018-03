Benzina e diesel, prezzi ancora su  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Dopo i rialzi messi a segno ieri da Eni e Italia Petroli, questa mattina altri due dei marchi principali adeguano all’insù i listini dei prezzi consigliati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina hanno messo mano ai listini Q8 e Tamoil (+1 centesimo al litro su benzina e gasolio).

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,548 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,523), diesel a 1,415 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,392). Benzina servito a 1,665 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,566), diesel a 1,536 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,435). Gpl a 0,636 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 0,625), metano a 0,962 euro/kg (+1 millesimo, pompe bianche 0,952).

