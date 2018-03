Sicilia: oggi gli Stati Generali dell’Acqua

🔊 Ascolta l'articolo

Il Forum siciliano dei movimenti per l’Acqua ed i Beni Comuni in collaborazione con la Consulta per la Pace del Comune di Palermo, nell’ambito delle iniziative inserite nel programma di Palermo Capitale della Cultura, organizza per oggi pomeriggio, alle 15, in via Magliocco, 46, gli Stati Generali dell’Acqua in Sicilia. “Obiettivo è mettere a confronto gli attori istituzionali che assumono la responsabilità della gestione, della pianificazione e del controllo sulla gestione delle risorse idriche a livello territoriale e regionale con i comitati civici, le associazioni ed i cittadini che si battono per la difesa del diritto all’acqua, per la tutela della preziosa risorsa e del territorio siciliano – si legge in una nota – L’iniziativa vuole essere un’occasione per affrontare in maniera partecipativa le criticità, che in questo settore riflettono un sistema complessivo ancora ben lontano dall’essere efficace, efficiente, ed economico, e per prefigurare possibili soluzioni che vedano nella partecipazione dei cittadini, che in ultima analisi sono i finanziatori ed i fruitori di un servizio troppo spesso inadeguato, un’ulteriore spinta verso politiche rispettose dell’ambiente e della democrazia”.

AdnKronos

