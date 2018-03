Palermo: servizio antidroga, il fiuto del cane incastra giovane ai domiciliari

🔊 Ascolta l'articolo

Grazie al fiuto del cane Ron, del Nucleo Cinofili dei Carabinieri, i militari hanno arrestato un uomo, Vincenzo Sardina, di 26 anni, che era ai domiciliari, accusato di detenzione illecita di droga. Il giovane è stato ammanettato dai Carabinieri della stazione di Resuttana Colli, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, svolto unitamente ai miliari del 12esimo Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili. I

Carabinieri, a seguito della perquisizione nell’abitazione di Sardina, hanno rinvenuto 60 gr di hashish, un bilancino di precisione e 350 euro ritenuti “provento dell’attività illecita”.

La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati posti sotto sequestro. L’arrestato è stato tradotto presso il locale Tribunale per il rito direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

AdnKronos

