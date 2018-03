Nave Open Arms, radicali sul piede di guerra: che c’entrano i libici? 

🔊 Ascolta l'articolo

“Il caso della nave della Ong Open Arms solleva questioni molto gravi, che hanno a che fare con il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, e sulle quali e’ urgente che il governo italiano faccia chiarezza. Per questo presentero’ un’interrogazione parlamentare ai ministri dell’Interno e degli Esteri”. Lo dichiara il segretario di Radicali Italiani, Riccardo Magi, deputato di +Europa, a margine della conferenza stampa dei responsabili di Open Arms con Luigi Manconi.

“Non e’ chiaro in base a quali convenzioni internazionali la guardia costiera italiana, che aveva allertato la nave di Open Arms perche’ corresse in soccorso di decine di persone tra cui donne e bambini, abbia poi ceduto alla guardia costiera libica la guida dell’intervento che si stava svolgendo in acque internazionali. E’ noto che nel Mediterraneo non e’ stata riconosciuta nessuna zona Sar libica. Non e’ chiaro – continua – su quali basi poggino che accuse di associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina mosse a Open Arms, visto che sono state le autorita’ italiane prima a segnalare alla nave di Open Arms la necessita’ dell’intervento e poi ad autorizzare l’attracco da Pozzallo dove e’ tuttora sequestrata. La sola cosa chiara, come dimostra il video circolato in queste ore, sono le minacce rivolte armi alla mano dai militari libici hanno rivolto agli operatori di Open Arms per riprendersi i naufraghi e riportarli nei campi di detenzione libici”.

“Da quando l’Italia riconosce la Libia come ‘place of safety‘ dove poter riportare i naufraghi? Nell’interrogazione quindi chiedero’ al governo – sottolinea Riccardo Magi – anche se sia nota la sorte dei bambini, delle donne e degli uomini che erano sull’imbarcazione soccorsa dai militari: un punto fondamentale nel momento in cui per la prima volta si e’ attribuita legittimita’ alla guardia costiera libica nel controllo delle acque internazionali, e ineludibile anche alla luce della nuova denuncia dell’Onu sulle torture nei lager libici. A monte c’e’ la totale opacita’ degli accordi stretti tra l’Italia e la Libia per il governo dei flussi migratori sui cui, ricordiamo, come Radicali Italiani lo scorso settembre abbiamo depositato un esposto alla procura della Repubblica di Roma. Su quei patti non c’e’ stato alcun passaggio parlamentare, nonostante secondo la Costituzione italiana solo il Parlamento puo’ ratificare accordi internazionali”, conclude Magi. (ITALPRESS).

“Nell’operazione dell’altro giorno non c’è stato niente di diverso rispetto ad altre, anche se per la prima volta siamo stati avvisati dalle autorità italiane che la Guardia costiera libica avrebbe preso il coordinamento delle operazione di soccorso. Ci è parso strano. La Guardia costiera di Tripoli ci ha creato problemi seri in passato e non possiamo fidarci, ricordo che una volta ci ha minacciati, un’altra ha sparato colpi in aria e un’altra ancora ci ha sequestrato per due ore”. Lo ha detto Riccardo Gatti, coordinatore italiano di Proactiva, durante la conferenza stampa ‘Contro il reato di soccorso in mare’ dedicata alla vicenda del sequestro della Ong spagnola Proactiva Open Arms. Gatti ha descritto come sono andate le cose e sottolineato che tutte le loro azioni di salvataggio vengono registrate: le immagini possono essere mostrate a tutti. In 43 missioni, ha poi ricordato, la Proactiva con le sue due navi ha messo in salvo 26.000 persone.

Nessun problema invece con la Guardia costiera italiana con la quale c’è sempre stato un rapporto di collaborazione. “Non abbiamo mai avuto alcun incidente con la Guardia costiera italiana, purtroppo abbiamo avuto problemi con quella libica”, ha evidenziato a sua volta Oscar Camps, il fondatore e direttore di Proactiva.

“Siamo orgogliosi di aver portato vive a Pozzallo le persone soccorse in mare, un salvataggio – è importante ricordare – avvenuto in acque internazionali. Nessun cadavere, come purtroppo è successo in altre occasioni. Le autorità però non hanno reso questa cosa facile”, aggiunge Camps spiegando poi che “le norme internazionali prevedono che la priorità sia quella di salvare vite e individuare un porto sicuro dove portare le persone soccorse: questo abbiamo fatto. Invece ci hanno accusato di molte cose e sono state dette cose con l’obiettivo di generare un conflitto”, mentre tutto ciò che è corrispondente “alla verità è quello che stiamo dicendo nelle nostre conferenze stampa” dopo il sequestro della nave Open Arms. (Sib/AdnKronos)

