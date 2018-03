Sarkozy indagato per finanziamenti libici  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è indagato per i presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. Lo afferma Le Figaro nella sua edizione online. Sarkozy è stato ascoltato dagli inquirenti ieri e oggi. Sarkozy, presidente dal 2007 al 2012, è accusato di “corruzione passiva, finanziamento illegale della campagna elettorale e occultamento di fondi pubblici libici”, come riferisce Le Monde. Negli ultimi 2 giorni, Sarkozy è stato interrogato a Nanterre, dagli inquirenti dell’Ufficio centrale per la lotta alla corruzione e ai reati finanziari e fiscali.

