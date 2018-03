Maroni: “Nella ricerca fatti investimenti veri”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Per sostenere la scienza e l’innovazione che cura “non basta fare i complimenti ed esortare i ricercatori ad andare avanti. Servono investimenti veri” e “noi li abbiamo fatti: quando sono diventato presidente nel 2013, la percentuale del Pil investita in ricerca era dell’1,6%, adesso grazie a una grande sinergia fra pubblico e privato siamo arrivati al 3%”. Sottolinea “l’impegno concreto” della Regione Lombardia il governatore uscente Roberto Maroni, intervenuto oggi a Milano alla cerimonia di consegna dei Grant 2018 della Fondazione Umberto Veronesi, la seconda dopo la scomparsa dello scienziato nel 2016. “Umberto Veronesi è stato un personaggio straordinario, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della medicina e della ricerca in Italia. Giornate come quella di oggi – dice il presidente – sono il modo più degno per ricordarlo e per continuare il suo impegno”.

“Nell’ultima legislatura – aggiunge Maroni, continuando a evidenziare gli forzi compiuti sul fronte della ricerca – come Regione Lombardia abbiamo investito 2,4 miliardi di euro, e abbiamo inventato gli accordi con le imprese per l’innovazione e la ricerca (32 progetti finanziati, 210 soggetti pubblici e privati coinvolti). Spero davvero che questo modello che ci vede leader possa essere copiato e adottato anche dal Governo a livello nazionale”.

Il governatore evidenzia anche l’istituzione, da parte della Regione Lombardia, della Giornata internazionale per la ricerca intitolata proprio a Umberto Veronesi, “per rendere omaggio a un grande uomo e ricercatore, ricordandolo ogni 8 novembre, anniversario della sua scomparsa, non solo con una giornata commemorativa, ma anche con il premio ‘Lombardia è Ricerca’ dedicato alle scienze della vita. La prima edizione si è tenuta lo scorso 8 novembre al Teatro alla Scala di Milano ed è stata un grande successo. Abbiamo premiato con il nostro ‘Nobel regionale’ il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti”, padre dei neuroni specchio. “Sono certo – conclude Maroni – che questo appuntamento verrà confermato anche negli anni a venire”.

