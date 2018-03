Boldrini: “Investire in ricerca per uscire dalla crisi”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Investire in ricerca è il modo di uscire dalla crisi: i soldi così investiti non sono un lusso che ci si può permettere quando le cose vanno bene”. A sottolinearlo è Laura Boldrini, presidente della Camera, durante il suo intervento oggi a Milano alla cerimonia di consegna dei Grant 2018 della Fondazione Veronesi, sua ultima uscita pubblica come terza carica dello Stato.

“Questo – sottolinea – è quello che serve al nostro Paese per uscire da un tunnel che è stato troppo lungo. In fondo c’è una luce, ma è ancora fioca”.

