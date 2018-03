Paolo Veronesi: “No a tagli nella ricerca”  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

“Ho sentito parlare di flat tax. A tutti fa piacere avere più soldi in tasca. Ma voglio ricordare che in un Paese come il nostro, dove si ha un’assistenza sanitaria completa, di fronte alla malattia non si possono fare valutazioni in termini di soldi. Spero che le risorse non vadano a tagliare investimenti in ricerca, visto che siamo già il fanalino di coda”. E’ il monito lanciato da Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi, durante il suo intervento oggi a Milano in occasione della cerimonia di consegna dei Grant 2018.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.