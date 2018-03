M5S candida Fico per Montecitorio  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ Roberto Fico il candidato 5 Stelle alla presidenza della Camera. La notizia arriva alla vigilia dell’assemblea congiunta di deputati e senatori convocata nell’Auletta dei gruppi di Montecitorio per le 13 di giovedì. In quella sede sarà definita la linea da seguire per il rush finale della sfida sul rinnovo delle presidenze. E probabilmente sarà ufficializzata la scelta di Fico per lo scranno più alto di Montecitorio, che i grillini reclamano a gran voce.

Intanto i vertici pentastellati sono in attesa di conoscere il frontrunner ufficiale su cui il centrodestra vuole puntare per conquistare Palazzo Madama. I leader del centrodestra – Salvini, Berlusconi e Meloni – al termine del vertice di Palazzo Grazioli hanno ribadito che spetta alla loro coalizione esprimere la seconda carica dello Stato. Da parte del M5S resta il veto sul forzista Paolo Romani, per via di alcune sue vecchie vicende giudiziarie.

“Vogliamo dare il via a questa legislatura – sottolineano i capigruppo 5 Stelle di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli -, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone indagate o sotto processo. Gli italiani hanno bisogno di risposte ai loro problemi, concentriamoci su quello”.

“Per noi Romani resta invotabile”, dice senza mezzi termini il senatore Matteo Mantero, anche se, osserva, “il centrodestra potrebbe comunque votarselo da solo e a quel punto i nostri voti non sarebbero necessari”. Se il centrodestra punta su Romani, ragiona a taccuini chiusi un altro senatore, “per noi diventa improbabile convergere su di lui, agevolando la sua elezione”. E se il nome dovesse essere un altro? “A quel punto – spiega -, se c’è un nome che possiamo non ostacolare, potremmo uscire dall’Aula o votare scheda bianca”.

