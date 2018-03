Mastella ferito in un incidente stradale  

🔊 Ascolta l'articolo

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella è rimasto ferito in un incidente stradale sulla strada statale 372 Telesina, mentre rientrava a Benevento da Roma. E’ stato curato all’ospedale di Piedimonte Matese per le lesioni a una mano, ma sarà trasferito al Gemelli nella Capitale. L’incidente sarebbe stato causato dall’inversione di marcia di un’altra auto, che ha tagliato la strada alla vettura, dove viaggiava l’ex ministro della Giustizia.

