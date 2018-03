Giuseppe Cederna racconta Mozart al Biondo di Palermo

🔊 Ascolta l'articolo

Giuseppe Cederna torna in scena al Teatro Biondo di Palermo, nella Sala Strehler dal 23 marzo all’8 aprile, con lo spettacolo Mozart – il sogno di un clown, ispirato al talento e alle musiche del grande compositore austriaco, che saranno eseguite in scena dal pianista Sandro D’Onofrio. “Dopo quasi trent’anni, Wolfgang Amade’ e’ tornato a trovarmi – spiega Cederna – e mi ha chiesto di aiutarlo a ritrovare se’ stesso. Di provarci almeno. Di raccontare la mia e la sua storia. Di tornare, per amore suo, a fare il clown come una volta. Ed eccomi qui”. Mozart – il sogno di un clown, prodotto dal Teatro Biondo in collaborazione con Art Up Art, e’ un monologo originale, un viaggio impervio ed esilarante tra la vita del genio e il miracolo della sua musica. Il testo, scritto dallo stesso Cederna, e’ ispirato alla biografia di Wolfgang Hildesheimer. A dar corpo e voce a Mozart sono un attore e un pianista, l’uno alter ego dell’altro, in un continuo gioco di trasformazioni e specchi. Ecco quindi l’enfant prodige perennemente in tourne’e per le strade dissestate d’Europa; ecco le acrobazie e il talento per la comicita’ tramandatagli dalla mamma; ecco il virtuoso, l’impareggiabile buffone, il Flauto Magico e il Don Giovanni; le umiliazioni, i successi, gli amori e i dolori che hanno segnato la fulminante esistenza di quello che Hildesheimer ha definito: “uno spirito indicibilmente grande, regalo immeritato per l’umanita’, nel quale la natura ha prodotto un eccezionale, forse irripetibile, ad ogni modo mai piu’ ripetuto, capolavoro”. (ITALPRESS)

