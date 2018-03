Carolina Kostner brilla ancora  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Carolina Kostner è prima dopo il programma del corto ai Mondiali di Pattinaggio di figura in corso a Milano. L’azzurra ha fatto registrare il record italiano chiudendo con 80.27 punti davanti alla campionessa olimpica, la russa Alina Zagitova, 79.51, terza la giapponese Satoko Miyahara, 74.36.

La 31enne azzurra, campionessa mondiale nel 2012 a Nizza, oltre al record italiano, ha realizzato anche il suo miglior personale superando per la prima volta in carriera il muro degli 80 punti.

