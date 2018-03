Facebook, scatta prima class action  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Class action contro Facebook accusato per le “comunicazioni false e ingannevoli” relative alla gestione dei dati personali degli utenti, come riferisce Fox News. La causa è stata intentata davanti alla corte federale di San Francisco da azionisti che lamentano perdite dopo la bufera legata a Cambridge Analytica, la società collegata alla campagna presidenziale di Donald Trump che avrebbe ottenuto informazioni su 50 milioni di utenti del social network.

Gli azionisti coinvolti nella class action sarebbero alcuni soggetti che hanno acquistato azioni di Facebook dal 3 febbraio, quando la società ha diffuso il report annuale, e il 19 marzo, due giorni prima dell’esplosione del caso Cambridge Analytica.

