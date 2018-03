Il dopo Sgarbi, già Musumeci pensa a un tecnico

🔊 Ascolta l'articolo

Sara’ un assessore ‘tecnico’ a sostituire Vittorio Sgarbi alla guida dei Beni culturali in Sicilia. Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ospite del TgMed. “Penso a un assessore tecnico – ha detto -. Credo ci sia bisogno di un profondo conoscitore dei beni siciliani, cosi’ come e’ il professor Sgarbi che pero’ andra’ a fare il deputato tra qualche giorno. Mi orientero’ su una figura tecnica, peraltro non ci sono pressioni ne’ io ho pensato di doverlo assegnare a questo o a quel partito. Sara’ una persona al di sopra delle parti, e’ il mio augurio, con molta probabilita’ anche un tecnico che potra’ dare un impulso, con una presenza maggiore naturalmente, per un assessorato che, assieme al Turismo, puo’ fare la differenza nei prossimi anni per il mio programma di Governo”. (ITALPRESS).

