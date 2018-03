Quando il blog M5S scriveva: “Salvini? Fa più schifo di Renzi e Berlusconi”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ accaduto appena 5 mesi fa, eppure sembra passato un secolo. Erano le settimane convulse in cui il Parlamento discuteva la nuova legge elettorale, quel Rosatellum inviso ai 5 Stelle che avrebbe visto la luce grazie ai voti di Pd, Forza Italia e Lega. Il Movimento guidato da Luigi Di Maio non digerì l’ok di Matteo Salvini al nuovo sistema elettorale e con un post al vetriolo pubblicato sul Blog delle Stelle in data 13 ottobre 2017 puntò il dito contro il segretario del Carroccio, in un clima di parole infuocate.

“Matteo Salvini è un traditore politico”, è l’incipit del post. “Oggi – si legge ancora – ha perso definitivamente qualsiasi tipo di credibilità. La sua Lega Nord dopo gli scandali degli investimenti in Tanzania e dei diamanti comprati da Belsito con i soldi pubblici era arrivata al 3%. Per risollevarsi Salvini in questi mesi ha fatto un lavoro sporco: ha copiato e si è appropriato dei temi e di gran parte del programma politico-elettorale del MoVimento 5 Stelle ed ha iniziato una finta campagna elettorale contro il sistema dei partiti. Ma è tutto un bluff. Salvini e la sua Lega sono il trionfo dell’incoerenza, dell’inaffidabilità”.

Mentre in queste ore non è più tabu parlare di una possibile intesa di governo con la Lega, basta portare le lancette indietro di 5 mesi per capire come i rapporti tra le due forze politiche fossero tesi, almeno all’apparenza. “Ora Salvini – tuonava il Blog – ha gettato definitivamente la maschera. Si è alleato con Berlusconi, Renzi, Alfano, Verdini, Casini vendendosi completamente proprio a quel sistema che per anni ha fatto finto di contrastare, ingannando i cittadini”.

E ancora: Salvini “parla contro l’Europa, ma favorirà proprio il sistema delle banche e delle lobby. E tutto questo solo per avere qualche parlamentare in più al Nord, visto che al Sud la sua patetica ricerca dei voti condurrà la Lega al massacro”. La conclusione, chiude duramente il post, “è che Salvini fa più schifo di Renzi e Berlusconi messi insieme”.

