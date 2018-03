“Cancellatevi da Facebook”, l’appello dell’ex Mr. Whatsapp  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Mark Zuckerberg potrebbe aver contribuito a renderlo un miliardario, ma questo non ha impedito a Brian Acton di rivoltarsi contro Facebook. Il cofondatore di Whatsapp ha invitato tutti, con un post su Twitter, a cancellarsi da Facebook. Dopo la vicenda del maxi furto di dati da parte di Cambridge Analytica, l’hashtag deletefacebook è diventato virale si legge sul ‘Mail online’. Ci vogliono 90 giorni per cancellare i dati di un utente dal sito dopo averlo cancellato.

Acton ha venduto Whatsapp a Facebook per 19 miliardi di dollari nel 2014, il più grande affare nella storia di Facebook. Secondo Forbes, lui deteneva più del 20% delle azioni della società, il che gli è valso circa 3,8 miliardi di dollari. Ora lavora alla Signal Foundation, che ha fondato all’inizio di quest’anno. Lo scopo dell’organizzazione non profit è “sviluppare una tecnologia di privacy open source che protegga la libertà di espressione e consenta comunicazioni globali sicure”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.