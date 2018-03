David, ecco i favoriti 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Tutto pronto per la festa del cinema italiano. La cerimonia di consegna della 62esima edizione dei ‘David di Donatello’ – in onda in diretta su Rai1 – promette spettacolo.

Spettacolo che potrebbe vedere protagonisti Jasmine Trinca, Valerio Mastandrea e Gianni Amelio: sono loro i favoriti ai David di Donatello, secondo i bookmaker, nelle categorie per ‘Miglior attrice’, ‘Miglior attore’ e ‘Miglior regia’.

Trinca, che con ‘Fortunata’ ha vinto il premio per la ‘Miglior attrice’ al Festival di Cannes, è già stata candidata ben sei volte ai David e ora la sua quotazione come vincente, per Sisal Matchpoint – come riporta Agipronews – è a 1,25.

ATTRICI – Segue Giovanna Mezzogiorno, tornata al cinema con ‘Napoli Velata’ e data a 4,50. Terzo posto in lavagna per Isabella Ragonese, protagonista di ‘Sole cuore amore’, e per Valeria Golino, in nomination per ‘Il colore nascosto delle cose’, entrambe a 7,50. Poche chance per Paola Cortellesi, candidata per ‘Come un gatto in tangenziale’, a 9 volte la puntata.

ATTORI – Valerio Mastandrea punta invece al suo quinto David di Donatello: l’attore romano, candidato per il ruolo del misterioso protagonista di ‘The Place’ di Paolo Genovese, è favorito per il premio, offerto a 1,55.

SFIDA – Quest’anno dovrà battere la concorrenza del veterano Renato Carpentieri, che punta al suo primo David con ‘La tenerezza’ ed è dato a 3 volte la scommessa, davanti al giovane Alessandro Borghi, candidato per ‘Napoli velata’ e bancato a 3,50. In fondo alla lavagna, a 10,00, si piazzano Antonio Albanese per ‘Come un gatto in tangenziale’ e Nicola Nocella per ‘Easy – Un viaggio facile facile’.

REGIA – Con ‘La tenerezza’ ha fatto incetta di premi, dai Nastri d’argento al Ciak d’oro, e ora Gianni Amelio punta al David di Donatello alla ‘Miglior regia’, una possibilità offerta a 2,25.

FILM – A sfidarlo sono i Manetti Bros, registi del musical ‘Ammore e malavita’ che ha conquistato ben 15 nomination, compresa quella al ‘Miglior film’: il premio ai due fratelli si gioca a 3,25. Molto vicini, a 3,75, l’italo-statunitense Jonas Carpignano, regista di ‘A Ciambra’, e Ferzan Ozpetek per ‘Napoli velata’. Vale 4,50 invece la vittoria di Paolo Genovese, regista di ‘The Place’.

