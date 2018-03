Antonietta lascia l’ospedale  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ stata dimessa questa mattina dall’ospedale San Camillo di Roma Antonietta Gargiulo, la 39enne ferita a colpi di arma da fuoco a Cisterna di Latina dal marito, Luigi Capasso, che dopo ha ucciso le due figlie e si è suicidato.

Le condizioni cliniche della donna, secondo quanto si apprende dai sanitari, sono buone. Massimo riserbo sulla destinazione post ospedaliera della donna.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.