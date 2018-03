Hamsik operato  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il capitano del Napoli Marek Hamsik è stato operato alle tonsille questa mattina presso la Clinica Ruesch di Napoli dal professor D’Angelo. All’intervento, perfettamente riuscito, erano presenti il medico sociale del Napoli, dott. Alfonso De Nicola, e la professoressa Salerno. Lo rende noto la società partenopea con un comunicato sul suo sito dove aggiunge che il capitano azzurro domani rientrerà a casa e non parteciperà al ritiro della Nazionale slovacca.

