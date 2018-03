Calcio, Palermo: Sentenza istanza di fallimento rinviata

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Decisione entro 15 giorni. E’ questo l’esito dell’udienza che si e’ svolta oggi al Tribunale di Palermo in relazione all’istanza di fallimento del club rosanero. I giudici dovranno riunirsi per esaminare tutta la documentazione prima di decidere sull’accoglimento o il rigetto dell’istanza. “Siamo fiduciosi. Aspettiamo ma non vogliamo rilasciare alcuna dichiarazione prima della decisione, per un fatto di rispetto e correttezza nei confronti della Procura e delle istituzioni. Gradiremmo un po’ di silenzio in questa fase” ha detto il presidente del Palermo Giovanni Giammarva lasciando il Tribunale.

(ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.