Palermo, Mafia: UNCI e ANM ricordano le vittime al Giardino della Memoria

I cronisti siciliani questa mattina si sono dati appuntamento al Giardino della Memoria di Palermo per ricordare tutte le vittime della mafia. Nel sito di Ciaculli, gestito da Unione cronisti e Associazione magistrati, c’erano il vice presidente nazionale dell’Unci, Leone Zingales, il presidente dell’Unci Sicilia, Andrea Tuttoilmondo, e il componente del Consiglio direttivo siciliano, Antonella Romano.

“Abbiamo ricordato tutte le vittime – ha detto Leone Zingales, che ha promosso l’iniziativa – a cominciare dagli otto giornalisti uccisi in Sicilia dalla criminalità, Mauro Rostagno, Giovanni Spampinato, Mauro De Mauro, Cosimo Cristina, Giuseppe Alfano, Giuseppe Impastato, Giuseppe Fava e Mario Francese. In silenzio, senza particolari richiami, abbiamo celebrato tutte le vittime tra gli alberi piantati nel terreno confiscato alla mafia. E il 3 maggio a Venezia, come avviene ormai da 11 anni, ricorderemo non solo tutti i giornalisti uccisi da mafie e terrorismo, ma anche i colleghi che sono stati feriti in agguati organizzati da gruppi terroristici italiani”.

