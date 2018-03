E’ siciliana l’impresa più innovativa: Start up, manna con tecnologia green

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’impresa siciliana che applica tecnologie green per la produzione di arance, ficodindia e manna, l’agriturismo marchigiano che sperimenta modelli di intervento agronomico con macchine operatrici in grado di dosare i fattori produttivi e sistemi di tracciabilita’ digitale di prodotti naturali e agricoli, l’azienda milanese che imbottiglia e vende “bubbly drinks” simili a champagne e spritz ma senza alcool e quella che vende online il cibo per cani da asporto con ricette preparate giorno per giorno da una veterinaria nutrizionista. E poi la società creata da coppie di cognati che produce e distribuisce tramite piattaforma cloud birra a basso contenuto calorico che riduce il senso di gonfiore e ne aumenta la tollerabilità, il parco tecnologico del lodigiano specializzato nel settore agroalimentare, l’impresa di Udine che produce pasti pronti di alta qualita’ cucinati sottovuoto e pastorizzati a freddo attraverso un processo innovativo che sta brevettando e la società del veronese che coltiva micro-alghe in impianti con foto-bioreattori tubolari di propria concezione e brevettati: sono 130 le start-up innovative in Italia che si occupano di agroalimentare, tra coltivazione, pesca, produzione e settore vitivinicolo secondo l’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del registro imprese relativi alle sedi di impresa iscritte come start up innovative al 1 marzo 2018.

Milano e’ prima in Italia per start-up innovative del settore alimentare con 12 imprese su 130, il 9,2% del totale nazionale. Al secondo posto un’altra lombarda, Bergamo, con 11 start-up innovative (8,5%) mentre terza e’ Napoli con 6 (4,6%). La meta’ delle start-up innovative opera nel settore dell’industria alimentare mentre una su tre nelle coltivazioni agricole. Il 17% delle start up innovative del settore agricolo e’ a gestione femminile e il 21% a prevalenza giovanile. Giovanni Benedetti membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Direttore di Coldiretti Lombardia spiega: “L’innovazione e’ centrale per le imprese dell’agroalimentare soprattutto quando parte dai prodotti del territorio che offrono al consumatore un valore aggiunto importante legato alla qualità delle filiere del vero Made in Italy. Le innovazioni che nascono dalla tradizione sono un’evoluzione importante che permette di affrontare sia i momenti di crisi economica sia i cambiamenti climatici che in agricoltura influenzano sempre di più le produzioni. Bisogna guardare con fiducia alle aziende che fanno innovazione offrendo sempre nuovi e concreti strumenti di formazione per affrontare il mondo che cambia”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.