Equitazione: “Palermo Arabian Horses Cup -IX Show International Cat. B” al parco Favorita

Torna per il terzo anno a Palermo il concorso di morfologia dedicato ai cavalli di razza araba. Sabato 7 e domenica 8 Aprile, al campo ostacoli “Giuseppe Di Matteo”, nel Parco della Favorita, si svolgerà il trofeo “Palermo Arabian Horses Cup – IX Show International Cat. B (ECAHO), organizzato dall’Associazione “Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice”. Nel corso delle due giornate, verranno disputati inoltre il “IV Egyptian Event”, dedicato alla razza egiziana, e la “IV Sicily Cup”, riservata ai cavalli nati ed allevati in Sicilia. L’evento e’ patrocinato dal Comune di Palermo e dall’Assemblea Regionale Siciliana. Partner dell’edizione di quest’anno e’ Al Shaqab, centro equestre della Qatar Foundation, impegnato a livello globale nel preservare l’eredita’ del Qatar promuovendo il cavallo arabo e stabilendo i piu’ alti standard relativi al benessere, l’allevamento, l’educazione e la ricerca equina.

