Catania, lutto cittadino per i funerali dopo l’esplosione dell’edificio

A Catania, in seguito all’esplosione avvenuta ieri sera in una abitazione di via Garibaldi che ha provocato la morte la morte di tre persone, due dei quali vigili del fuoco, il lutto cittadino si terrà in concomitanza con i funerali che dovrebbero tenersi tra domani e dopodomani con la probabile presenza anche del ministro dell’Interno, Marco Minniti. E’ quanto trapela dal Comune del capoluogo etneo. Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, si sta intanto recando all’ospedale Garibaldi in visita ai due pompieri feriti. Insieme al primo cittadino, Comandante nazionale dei Vigili del fuoco, Gioacchino Giomi.

