Elezioni Miccichè Lega serie A, Mancuso (FI): Da siciliano è motivo di orgoglio”

Elezione Miccichè Lega serie A, Mancuso (FI): “Da siciliano è motivo di orgoglio” Il Coordinatore provinciale nisseno e deputato all’Ars tra le fila di Forza invia al nuovo Presidente della Lega Calcio, Gaetano Micciché, nonché fratello del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico che lo attende. Palermo, 21/03/2018: “Da politico, parlamentare, tifoso e soprattutto siciliano, l’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Calcio di serie A, non può che riempirmi d’orgoglio”. Così il deputato azzurro, on. Michele Mancuso, in merito alla nomina del nuovo presidente. “Auguro al Neopresidente – conclude Mancuso – che possa svolgere al meglio il proprio mandato, per il quale è stato votato all’unanimità dell’assemblea dei 20 club di serie A”.

