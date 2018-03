Catania, vigili del fuoco su esplosione: nessun innesco esterno, sequestrato l’edificio

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Restano ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Garibaldi Centro’ i due vigili del fuoco rimasti feriti dopo l’esplosione avvenuta ieri nel tardo pomeriggio in via Sacchero, nel centro storico di Catania. Le loro condizioni sono gravi. Nell’esplosione sono morti due colleghi il catanese Dario Ambiamonte, di 40 anni e Giorgio Grammatico, originario di Trapani di 38 e l’anziano meccanico che viveva e lavorava al civico 8, Giuseppe Longo di 75 anni. I due vigili del fuoco feriti sono tenuti sotto osservazione: uno ha riportato un importante trauma polmonare, l’altro un trauma cranico con la teca avvallata e ferite varie. La Procura che ha aperto un’inchiesta ha disposto il sequestro dello stabile che ha una doppia entrata: quella di via Sacchero 8 e un’altra all’altezza di via Garibaldi 325. Indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile: a queste di affiancheranno quelle dei periti che saranno nominati dalla Procura per ricostruire l’esatta dinamica dell’esplosione. Da una prima ricostruzione e’ certo che e’ stata dall’interno verso l’esterno, come dimostra anche la porta d’ingresso che la deflagrazione ha fatto ‘volare’ per alcuni metri prima di ‘cadere’ su un’auto parcheggiata in via Garibaldi. I residenti stanotte, intanto, ultimati i sopralluoghi e la messa in sicurezza dell’area, sono rientrati nelle loro case.

I vigili del fuoco esprimono dolore per la perdita dei due colleghi e per il civile che hanno perso la vita ieri sera . Con riferimento alle notizie apparse su alcuni organi di stampa, i vigili del fuoco precisano “che non emergono al momento elementi che indichino un innesco provocato dall’esterno per l’uso di attrezzature da parte dei vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’evento”.AdnKronos

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.