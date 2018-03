Sicilia, Sammartino (Pd): collaborazione tra Regione e Inps per lotta al lavoro nero

🔊 Ascolta l'articolo

“La lotta al lavoro nero e all’economia sommersa può essere portata avanti esclusivamente grazie ad un approccio sinergico tra organi competenti. Solo un’attività di coordinamento tra la Regione e l’Inps può dar vita ad un efficiente osservatorio che oltre a studiare la tipologia e l’incidenza del fenomeno, possa anche approfondire le cause che lo determinano, proporre soluzioni per incentivare la regolarizzazione delle imprese e arginare l’evasione fiscale e contributiva”. Lo ha detto il presidente della Commissione Cultura Formazione e Lavoro dell’Ars Luca Sammartino oggi durante l’incontro con l’assessore regionale alla famiglia Mariella Ippolito ed il direttore generale dell’Inps Saltalamacchia. “La Regione – ha continuato il parlamentare PD – non può non tenere conto dei dati raccolti dal servizio ispettivo dell’Inps, che pur muovendosi in piena autonomia dà un contributo importante nel campo dell’accertamento delle dimensioni del lavoro irregolare e della la sua diffusione sul territorio regionale. E’importante –conclude – rafforzare la vigilanza sul territorio avviando un proficuo rapporto di collaborazione con tutti i soggetti interessati”.

