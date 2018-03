Augusta (Sr), minaccia di morte la moglie e le incendia i vestiti: arrestato

🔊 Ascolta l'articolo

Ennesimo caso di violenze in famiglia. A finire in manette stavolta un 40enne di Augusta, B.F., originario di Catania ma da tempo residente nella cittadina megarese. A nulla e’ servito il provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare. B.F., al culmine di una furibonda lite avuta con la convivente, l’aveva minacciata di morte, incendiando in strada parte dell’abbigliamento della donna. L’uomo, tuttavia, nonostante il provvedimento, ha di nuovo avvicinato la compagna nei pressi di un bar minacciandola ancora di morte con un coltello a serramanico. B.F., dopo essere stato disarmato dai carabinieri, e’ stato tradotto presso il carcere di Cavadonna.

ITALPRESS

