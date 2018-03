Palermo, tornano in piazza lavoratori ex-pip: sit in davanti alla regione

🔊 Ascolta l'articolo

Da oggi a venerdì tornano in piazza per tre giorni i lavoratori del bacino ex Pip Emergenza Palermo, in sit-in dalle 9 alle 15 nell’area antistante la presidenza della Regione. “Mancato rinnovo della convenzione con l’Inps per il pagamento dei sussidi, mancato rispetto dell’art. 8 della legge 468 recepito dalla legge regionale 68 e mancato avvio del tavolo tecnico per la stabilizzazione”: queste le ragioni della protesta.

”La Filcams Cgil Palermo chiede l’apertura di un tavolo tecnico per l’avvio del percorso di stabilizzazione di questi lavoratori dall’indomani della chiusura della Social Trinacria onlus – dichiara Monja Caiolo, segretario generale Filcam Cgil Palermo – Per oltre 18 anni questi lavoratori hanno svolto attività per la pubblica amministrazione, prima con attività socialmente utili, poi contrattualizzati come dipendenti della Social Trinacria e da 4 anni percepiscono un sostegno al reddito per svolgere lavori fondamentali per enti pubblici, assessorati, scuole e ospedali”.

AdnKronos

