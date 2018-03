Catania, la procura apre un’inchiesta sull’esplosione; cordoglio di Musumeci, Sammartino (Pd), FP Cgil vigili del fuoco

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sull’esplosione che ieri sera ha provocato la morte di tre persone, tra cui due vigili del fuoco. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Secondo una prima ricostruzione una squadra di Vigili del fuoco, dopo la segnalazione dei vicini per una fuga di gas, è intervenuta in via Garibaldi. I pompieri avrebbero utilizzato una motosega per tagliare il catenaccio. Quando però l’attrezzo avrebbe toccato la catena, la scintilla ha innescato l’esplosione che ha investito i vigili del fuoco. I sopralluoghi sono durati fino all’alba di questa mattina.

“La notizia dell’esplosione avvenuta nel centro storico di Catania provoca dolore e rabbia. Esprimo il mio più sincero cordoglio ai familiari delle vittime, tra le quali ci sono due Vigili del Fuoco morti mentre stavano svolgendo il loro intervento. Mi auguro inoltre che i feriti possano riprendersi al meglio e nel più breve tempo possibile”. Lo dice Luca Sammartino parlamentare regionale del PD all’Ars.

Anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, esprime “profondo dolore per l’esplosione”, e afferma: “A nome personale e dell’intera giunta di governo – afferma – voglio manifestare il più sentito e vivo cordoglio ai familiari delle vittimee l’augurio di pronta guarigione per i due feriti ricoverati in

ospedale”.

“Quella che si è registrata a Catania è una tragedia immane, che ha colpito tra gli altri anche diversi nostri colleghi Vigili del Fuoco. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero e la nostra vicinanza ai loro cari”. Ad affermarlo

in una nota à la Fp Cgil Vigili del Fuoco nazionale.

AdnKronos

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.