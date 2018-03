Il santo di oggi, 21 marzo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Nicola è Patrono della Svizzera. E’ singolare come la Svizzera, che vanta una pace ininterrotta da seicento anni, abbia come patrono proprio un ex soldato. Ma forse non tutti sanno che questa nazione assicura la sua pace e la sua neutralità con uno degli eserciti meglio preparati d’Europa. Nicola di Flue nasce nel 1417 nel Cantone di Oberwalden, figlio di un membro del governo cantonale. Nicola muore nel 1487. E’ storicamente accertato che egli per quasi 20 anni si è cibato solo dell’ostia della santa comunione.

