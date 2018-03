Gli European Business Awards sponsorizzati da RSM annunciano le migliori aziende in Francia a un evento esclusivo a Parigi  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Vincitori nazionali per la Francia

Vincitore nazionale Categoria

REWORLD MEDIA Il premio RSM per l’imprenditore dell’anno

Nanobiotix il premio per l’innovazione

MEOTEC Il premio per l’azienda dell’anno con

fatturato inferiore a 25 milioni di euro

MCA Groupe Il premio per l’azienda dell’anno con fatturato

da 26 a 150 milioni di euro

Amaris Il premio per l’azienda dell’anno con fatturato

superiore a 150 milioni di euro

Groupe Adéquat Il premio per il coinvolgimento del mercato e dei clienti

DenyAll Il premio per la tecnologia digitale

John Paul Il premio ELITE per la strategia di crescita dell’anno

QUANTUM Il premio Germany Trade & Invest per

l’espansione internazionale

Groupe SEB Il premio per la consapevolezza ambientale e la

responsabilità sociale

Novencia Il premio per lo sviluppo del personale e del

luogo di lavoro



