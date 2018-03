E’ guerra aperta, Sgarbi: “Cacciato su pressione 5 Stelle? Un onore…”

🔊 Ascolta l'articolo

“Ai 5 stelle le attività culturali e la tutela del patrimonio artistico non interessano ed è anche comprensibile considerato il loro retroterra. Hanno un solo obiettivo: creare difficoltà a Musumeci, crogiolandosi nella loro ignoranza che li porterà, dopo tante false promesse sulla pelle della povera gente, a sparire dallo scenario politico. Essere cacciato su loro pressione non può che farmi solo onore”. A dirlo è Vittorio Sgarbi, assessore ai Beni culturali della Regione siciliana, a proposito della mozione di censura a firma dei pentastellati. (Loc/AdnKronos)

