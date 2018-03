Prima udienza processo Ciancio, Comune Catania e Libera parti civili

🔊 Ascolta l'articolo

La costituzione delle parti civili e l’ammissione di testi e documenti hanno caratterizzato la prima udienza del processo per concorso esterno all’associazione mafiosa, davanti la prima sezione penale di Catania, dell’editore Mario Ciancio Sanfilippo. Il rinvio a giudizio era stato disposto dopo che la Cassazione ha annullato con rinvio il proscioglimento dell’imprenditore disposto dal Gup Gaetana Bernabò Distefano.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta di parte civile del Comitato No Pua e ammesso invece il Comune di Catania e l’associazione Libera. Il Tribunale ha autorizzato Radio Radicale ha registrare e trasmettere le udienze. Il processo è stato aggiornato al 10 aprile con le audizioni di quattro pentiti.

L’inchiesta della Procura di Catania, iniziata nel 2002, era inizialmente sfociata nella richiesta di archiviazione. Ma il Gup Luigi Barone aveva disposto la trasmissione degli atti ai Pm, che avevano chiesto il rinvio a giudizio dell’editore. La Procura ha poi presentato appello contro il non luogo a procedere che era stato deciso dal Gup Bernabò Distefano. In aula per l’accusa il procuratore aggiunto Francesco Puleio e i sostituti Antonino Fanara e Agata Santonocito. (Ftb/Adnkronos)

