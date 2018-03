🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Esplosione a Catania in un edificio della centrale via Garibaldi dove, a quanto si apprende, c’è stata una perdita di gas e ci sarebbero vittime. Sul posto sono già presenti i vigili del fuoco che hanno tagliato una porta.

