Reato elettorale, processo di appello a Lombardo e figlio

E’ stata rinviata al prossimo 19 giugno la prima udienza del processo all’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo e al figlio Toti per reato elettorale, assieme ad altri tre imputati. Il procedimento si celebra su ricorso della Procura della Repubblica dopo la sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” emessa Tribunale monocratico, presieduto da Laura Benanti. Secondo l’accusa i Lombardo avrebbero promesso due posti di lavoro in cambio di voti in favore di Toti eletto con 9.633 preferenze nella lista del Mpa alle Regionale dell’ottobre del 2012. A dare il via all’inchiesta erano state dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

