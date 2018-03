🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Nello show di Marco Balich sul capolavoro di Michelangelo i segreti della Cappella Sistina sono svelati da un impianto tecnico-scenografico arricchito dall’intervento di un team creativo internazionale di video designer, light designer e danzatori

