Corsa contro il tempo per Bilancio e Finanziaria da approvare entro il 31 marzo

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tempi stretti per l’approvazione all’Assemblea regionale siciliana di bilancio e legge finanziaria. La conferenza dei capigruppo, che si riunira’ nuovamente il 26 marzo per valutare il rispetto del cronoprogramma, ha stilato il calendario che accompagnera’ il cammino dei documenti finanziari fino al 31 marzo, giorno in cui scadra’ l’esercizio provvisorio. “Se il Governo rispettera’ i tempi per la presentazione di bilancio e finanziaria entro questa settimana – ha detto il vicepresidente dell’Ars, Giancarlo Cancelleri, leggendo le decisioni assunte dalla capigruppo – le commissioni parlamentari di merito dovranno ultimarne l’esame entro il 26 marzo. La commissione Bilancio dovra’ esitare per l’Aula i documenti in data utile perche’ l’Assemblea possa avviare la discussione a partire dal 28 marzo e concluderne l’esame entro e non oltre il 31 marzo”. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.