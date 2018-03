Bilancio e Finanziaria entro il 31 marzo, maggioranza nel pantano, rinvio seduta Ars

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nulla di fatto all’Assemblea regionale siciliana, dove i lavori, dopo due rinvii, sono stati fermati su richiesta del Governo, dopo un primo stop per la mancanza di numero legale in aula.

“Non credo ci siano le condizioni per proseguire questa seduta”, ha detto l’assessore Toto Cordaro che ha chiesto e ottenuto il rinvio a domani a mezzogiorno. Tutto ruota attorno all’approvazione del disegno di legge stralcio.

Tempi stretti per l’approvazione all’Assemblea regionale siciliana di bilancio e legge finanziaria. La conferenza dei capigruppo, che si riunira’ nuovamente il 26 marzo per valutare il rispetto del cronoprogramma, ha stilato il calendario che accompagnera’ il cammino dei documenti finanziari fino al 31 marzo, giorno in cui scadra’ l’esercizio provvisorio. “Se il Governo rispettera’ i tempi per la presentazione di bilancio e finanziaria entro questa settimana – ha detto il vicepresidente dell’Ars, Giancarlo Cancelleri, leggendo le decisioni assunte dalla capigruppo – le commissioni parlamentari di merito dovranno ultimarne l’esame entro il 26 marzo. La commissione Bilancio dovra’ esitare per l’Aula i documenti in data utile perche’ l’Assemblea possa avviare la discussione a partire dal 28 marzo e concluderne l’esame entro e non oltre il 31 marzo”.

“Con la mancanza di numero legale abbiamo avuto la conferma dell’assenza di una compattezza di questo governo e di questa maggioranza. Perché, ad oggi, non c’è la possibilità di potere andare avanti in maniera serena”. Lo ha detto la

capogruppo del M5S all’Ars Valentina Zafarana intervenendo in aula

all’Ars dopo che la maggioranza è andata sotto per mancanza di numero

legale.

“Naturalmente questo non può essere chiesto alle opposizioni –

dice Zafarana – volevo dire al vicepresidente Armao, e spero che lo

riferisca al Presidente Musumeci che non c’è, che in conferenza dei

capigruppo ho chiesto quali sono le risposte che Musumeci vuole dare

alla Sicilia. Non vorrei ripetere una frase trita ma è la verità: la

Sicilia brucia sotto il profilo dell’occupazione, dell’agricoltura,

dei servizi ai disabili”.

Altrettanto critico Giuseppe Lupo, presidente del gruppo Pd all’Assemblea regionale siciliana dopo il rinvio di un’ora dei lavori a Sala d’Ercole per mancanza del numero legale in occasione del primo voto sull’articolato del ddl stralcio.”Il ‘ritiro nelle Madonie’ voluto da Musumeci è stato un flop: la coalizione che lo sostiene, alla prima votazione d’aula della seduta di oggi, non è neppure riuscita a

garantire il numero legale”.

“La maggioranza d’aula uscita dalle urne appena pochi mesi fa è solo un lontano ricordo -aggiunge Lupo- mi chiedo come possa pensare il presidente Musumeci di affrontare l’esame della manovra economica in queste condizioni”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.