Caltanissetta, tentò di dare fuoco a compagna, rimesso in libertà. E’ polemica

Rimesso in liberta’ per l’assenza della flagranza di reato. E’ tornato cosi’ libero M.S., il 52enne nisseno che nella serata di sabato ha tentato di dare fuoco alla compagna non prima pero’ di averla aggredita a calci e pugni. Il giudice monocratico di Caltanissetta, Salvatore Palmeri, nonostante la richiesta del pm, non ha convalidato l’arresto, ma anzi ha accolto la posizione del legale dell’aggressore che si era fermamente opposto all’applicazione della misura cautelare. L’uomo e’ stato rimesso in liberta’ per il fatto che non sarebbe stato colto in flagranza di reato ma che i poliziotti lo avrebbero fermato a seguito della segnalazione di alcuni testimoni. Gli stessi testimoni che, secondo la ricostruzione della Polizia, avrebbero fatto desistere l’aggressore dal proposito di dare fuoco alla compagna, sul cui viso aveva versato del liquido infiammabile. (ITALPRESS)

