Consorzio Doc Sicilia, +124% su imbottigliato

In Sicilia e’ gia’ nata una realta’, quella del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia, in cui 182 aziende lavorano insieme facendo sistema e qualita’”. Lo ha detto Maurizio Lunetta, direttore del Consorzio Doc Sicilia, nel corso dell’incontro con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sul tema “La Sicilia che verra’”, nella sala della stampa estera a Roma. “In Sicilia – ha aggiunto il direttore del Consorzio – partiamo svantaggiati per le infrastrutture che mancano e i collegamenti che ci penalizzano. Alle istituzioni chiediamo di lavorare senza divisioni per ottenere tutti lo stesso risultato: lo sviluppo grazie alle migliori forze della Sicilia”. I dati illustrati durante l’incontro, inoltre, rivelano un aumento del 124% sull’imbottigliato e la previsione per il 2018 di raggiungere i 60 milioni di bottiglie sotto la Doc Sicilia. (ITALPRESS)

