Calcio, da Contest Eni a Coverciano, premio per 4 ragazzi

Dal videomaking alla visione, dal vivo, dei calciatori della Nazionale italiana durante il raduno di Coverciano: il team RSG – arrivato secondo al contest di Gela dello scorso 28 ottobre, dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni residenti nel territorio – ha avuto infatti l’opportunita’ di passare due giornate al Centro Tecnico Federale durante il ritiro degli azzurri. In occasione dell’apertura del Centro Federale Territoriale di Gela, Eni ha organizzato il Bootcamp #energiaperlanazionale, in cui giovani videomakers si sono sfidati nella realizzazione di video educational della durata di novanta secondi per raccontare l’energia attraverso il tema calcistico; un’iniziativa che si e’ inserita nel programma di attivita’ avviate da Eni in qualita’ di Top Sponsor delle squadre nazionali e sponsor ufficiale dei Centri Federali Territoriali. Quarantatre’ ragazzi, divisi in undici gruppi, hanno partecipato all’iniziativa cimentandosi in sceneggiature, riprese e montaggi. Il team vincitore, EnerGENI, formato da Giulia, Salvatore e Giuseppe, avra’ l’opportunita’ di viaggiare sullo stesso volo della Nazionale il prossimo 27 marzo per assistere all’amichevole Inghilterra-Italia. RSG, premiato dalla giuria con il secondo posto finale, ha avuto l’opportunita’ di stare a contatto con gli azzurri in questi due giorni di raduno a Coverciano, mentre il Team Energy, classificatosi terzo, potra’ assistere all’amichevole Italia-Olanda del prossimo 4 giugno allo Juventus Stadium.”Non ci aspettavamo di arrivare secondi al contest – ha commentato Giulio Di Caro, uno dei quattro componenti del team RSG che si e’ classificato secondo al Bootcamp organizzato da Eni – e di poter venire come premio oggi qui, a Coverciano, per poter vivere questa bellissima esperienza”. Gli fanno eco i suoi compagni di gruppo e di viaggio, Rocco Giudice, Angelo Cassisi e Giuseppe Liparoti, emozionati nel calcare gli stessi campi dove si allenano gli azzurri: “Il nostro ringraziamento va alla Figc e a Eni, che ci hanno permesso di vivere due giornate straordinarie, stando a contatto con i calciatori della Nazionale, con la possibilita’ di visitare anche il Museo del Calcio e il Centro Tecnico di Coverciano”. (ITALPRESS)

