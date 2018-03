L’igiene orale si impara divertendosi  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

In occasione della Giornata mondiale della salute orale, la Fondazione Enpam ha promosso a Roma un incontro rivolto ai bambini di alcune classi dell’Istituto comprensivo ‘Manin’ di Piazza Vittorio per diffondere la campagna internazionale Fdi ‘Di’ Ahhh. Pensa alla bocca, pensa alla salute’. I bambini hanno partecipato ad alcuni divertenti giochi che hanno permesso loro di conoscere i segreti della salute orale. Imparando le buone pratiche divertendosi.

