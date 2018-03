🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Lease 2018 è una due giorni per fare il punto di un settore che continua a crescere: dopo il rialzo a due cifre del 2017, anche il primo bimestre del 2018 conferma la vivacità di un comparto che tra soluzioni finanziarie, nuove tecnologie e Industria 4.0 non conosce crisi.

