Vento di burrasca investe la Sicilia, allerta gialla per la giornata del 21 marzo

🔊 Ascolta l'articolo

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in gran parte della Sicilia, valido dalle 16.00 di oggi e fino alle ore 24.00 di domani, 21 marzo.

In particolare, “dalla tarda mattinata di oggi, martedì 20 marzo 2018 e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio-sera di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti sud-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte”.Vento di burrasca inve

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.