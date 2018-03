Ambiente, nasce la Consulta per la Gestione Forestale Responsabile in Sicilia

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Si e’ svolta presso l’aula magna del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali – Saaf dell’Universita’ di Palermo la conferenza stampa di presentazione della “Consulta per la Gestione Forestale Responsabile in Sicilia”. “La Consulta e’ costituita da istituzioni, organizzazioni e associazioni che a vario titolo sono coinvolte direttamente o indirettamente in attivita’ di formazione e ricerca, volontariato, rappresentanza sindacale, inerenti la pianificazione, gestione e tutela delle risorse forestali in Sicilia”, e’ stato sottolineato dai promotori. Dopo i saluti di Maria Crescimanno, coordinatore del Consiglio Interclasse Ambiente e Territorio Agro-Forestale del Dipartimento Saaf, sono intervenuti Giorgio Clesceri – Associazione Universitaria Studenti Forestali (AUSF) di Palermo, Donato S.La Mela Veca – Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF), Universita’ di Palermo; Dario Fazzese – Federazione Lavoratori Agroindustria (FLAI CGIL Palermo), Angelo Dimarca – Legambiente Sicilia; Giovanni Giardina – Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo.”La Consulta – e’ stato spiegato – si propone quale interlocutore delle Istituzioni regionali e nazionali competenti per promuovere in Sicilia una politica forestale volta alla gestione sostenibile e responsabile delle risorse forestali. Inoltre, la Consulta promuovera’ iniziative culturali per accrescere nei cittadini la consapevolezza del ruolo fondamentale che le risorse forestali svolgono per la salute del Pianeta Terra”. E’ seguito un ampio dibattito a cui hanno partecipato altri docenti, tecnici, rappresentanti del Corpo Forestale Regionale, gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali. Nel corso della conferenza stampa e’ stato presentato il manifesto che enuncia gli obiettivi della Consulta. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.