Digos scopre serra indoor di marijuana in appartamento di un 45enne, arrestato

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto C.G., 45enne residente in provincia,

per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo aveva allestito una piccola serra “indoor” nella sua abitazione, in

provincia, corredata da lampade ad incandescenza, ventilatori e

convogliatori d’aria.

A scoprirlo sono stati i poliziotti della Digos, giunti nell’abitazione

dell’uomo, dopo avere sviluppato spunti investigativi legati ad altre indagini

e a distinti episodi criminali.

E’ stato, quindi, scoperto l’ambiente adibito ad illecita coltivazione e sono

stati ritrovati bilancini di precisione e la somma di 1150,00 euro, in

banconote da 50,00 euro, opportunamente occultate in un tubo di una

panca sportiva da allenamento.

Tutto è stato, naturalmente, sequestrato e la natura del ritrovamento fa

supporre che il domicilio dell’uomo potesse fungere da centro di produzione

e, nello stesso tempo, di smercio di stupefacenti.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.