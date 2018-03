Milano, prove generali per città senza contanti  

🔊 Ascolta l'articolo

Un successo e molte innovazioni il concorso di idee che ha visto impegnati 70 giovani, giorno e notte per 26 ore. Una maratona per pensare nuove applicazioni che possano rendere Milano una città libera dal contante. Piena soddisfazione da parte di Nexi, organizzatore dell’evento insieme con CariploFactory e Codemotion, che nell’ambito della Milano Digital Week, hanno curato la manifestazione.

