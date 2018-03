Welfare e Telemedicina, in Sicilia finanziati progetti per 2,5 mln

🔊 Ascolta l'articolo

Via libera dell’assessorato della Regione siciliana alla Salute a sette progetti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi sociosanitari, di assistenza primaria, welfare e telemedicina, nell’ambito delle attività per la non istituzionalizzazione della cura. Presentati dalle Asp di Caltanissetta, Messina e Siracusa, a seguito del bando del luglio 2017, i piani hanno ottenuto un finanziamento di 2.841.754,33 euro. Le istanze pervenute sono state in tutto 13 per una dotazione finanziaria complessiva di circa 4.175.225. Per le somme non programmate – 1.333.471,96 euro – sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze fino al 30 aprile 2018. Dei sette interventi ritenuti idonei, due ricadono nel territorio di Caltanissetta, uno nel messinese e tre in provincia di Siracusa. A Caltanissetta, 750mila euro sono stati stanziati per l’Heart-network (cura e la prevenzione delle patologie cardiovascolari) e 260mila euro per i lavori di adeguamento per la prevenzione di incendi del Poliambulatorio di San Cataldo. Lavori di messa in sicurezza anche nei presidi di continuità assistenziale del territorio dell’Asp di Messina e nei 15 comuni di aree interne Snai Nebrodi (632.500 euro) mentre 244mila euro saranno utilizzati per la realizzazione del centro di salute mentale all’ospedale Muscatello di Augusta (Siracusa). Fra i finanziamenti anche l’acquisto di due ecografi per i consultori di Avola e Augusta (244mila euro) e i servizi di telemedicina delle strutture carcerarie e dei servizi di prima accoglienza per immigrati e radiologia domiciliare (488mila euro).

