“30 libri in 30 giorni”. Iniziativa di BCsicilia per riscoprire la lettura

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“30 libri in 30 giorni” è la manifestazione promossa da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per contribuire a riscoprire la bellezza della lettura. L’iniziativa prevede la presentazione, in vari centri della Sicilia, per trenta giorni consecutivi, di altrettanti libri. La rassegna si svolgerà dal 23 di marzo al 22 di aprile 2018, i 30 giorni antecedenti il 23 aprile, che l’Unesco dedica alla Giornata mondiale del Libro.

Gli incontri, organizzati anche in collaborazioni con Case editrici, Associazioni, Circoli culturali, Istituzioni pubbliche o private si terranno in diversi centri dell’isola.

L’obiettivo è quello di valorizzare il libro come strumento indispensabile di informazione, apprendimento, svago e conoscenza: sottolineando come esso scandisca ancora i tempi della cultura. Una finestra aperta sul mondo che favorisce gli scambi di idee, utili e fecondi, per la crescita personale ed intellettuale di ogni persona.

Di seguito i luoghi, le date, i titoli e gli autori dei 30 libri che verranno presentati.

30 Libri in 30 Giorni

Per riscoprire la bellezza della lettura

23 marzo – 22 aprile 2018

Palermo – Venerdì 23 marzo

Oriente e Occidente, viaggiare per raccontarlo di Marcella Croce

Termini Imerese – Sabato 24 marzo

Uccideteli tutti. Un’antica verità nascosta di Donatella Zarcone

Aspra (Bagheria) – Domenica 25 marzo

Scrutando il mare: lanterne, fari e fanali di Sicilia di Umberto Balistreri e Tommaso Romano

Cristina Gela– Lunedì 26 marzo

Damianadi Vincenzo Muscarella

Cefalù – Martedì 27 marzo

L’amore a prescindere di Angelo Aliquò

Bolognetta – Mercoledì 28 marzo

Laicità e religiosità nella poesia di Giuseppe Giovanni Battaglia di AA. VV.

Marianopoli – Martedì 3 aprile

I Campanari. Grandi rocce artificialmente forate e astronomicamente orientate nel territorio a sud di Monte Iatodi Ferdinando Maurici, Alberto Scuderi, Vito Francesco Polcaro

Isola delle Femmine – Mercoledì 4 aprile

La Sicilia e l’aviazione nella Prima guerra mondiale di Alessandro Bellomo

Ciminna – Giovedì 5 aprile

Il Gattopardo raccontato a mia figlia di Maria Antonietta Ferraloro

Agrigento – Venerdì 6 aprile

I popoli del grande verde di Sebastiano Tusa

Roccapalumba – Sabato 7 aprile

Itinerario gastronomico arabo normanno di Carlo Di Franco

Torretta – Domenica 8 aprile

Storia del tarantismo di Domenico Scapati

Caccamo – Lunedì 9 aprile

La città della speranza di Cesare Capitti

Campofelice di Roccella – Martedì 10 aprile

Il bambino senza tempo di Michele Iacono

Misilmeri – Mercoledì 11 aprile

La nuova immagine della città italiana nel ventennio fascista di Ettore Sessa

Castellammare del Golfo – Giovedì 12 aprile

La terra dei liberi sognatori di Adriana Iacono

Cinisi – Venerdì 13 aprile

Placido Rizzotto. Dai Fasci siciliani dei lavoratori alla strage dei sindacalisti di Carmelo Botta e Francesca Lo Nigro

Geraci Siculo

Gandolfo Felice Bongiorno architetto nelle Madonie del secondo Settecento di Salvatore Farinella

Alia – Sabato 14 aprile

Continuità delle forme e mutamento dei sensi: ricerche e analisi sul simbolismo festivo di Ignazio Buttitta

Partinico

Partinico dalle origini al XIX secolo di Leonardo D’Asaro

Bagheria – Domenica 15 aprile

Le figlie delle amazzoni di Maria Mezzatesta

Caltanissetta

Viaggio in Sicilia di Marinella Fiume e Piero Romano

Bagheria – Lunedì 16 aprile

Storia di una camicia da notte di Rosa Gargiulo

Messina – Martedì 17 aprile

Sinan Baxa di Pippo Lo Cascio

Gangi – Mercoledì 18 aprile

Braccianti e contadini in Sicilia contro il fascismo di Michelangelo Ingrassia

Carini – Giovedì 19 aprile

Le fiabe del Pitrè e i miti classici. Richiami esoterici nella tradizione siciliana di Claudio Paterna

Lascari – Venerdì 20 aprile

Paradiso in terra, sorvegliato dalle Madonie di Claudio Perna

Catania – Sabato 21 aprile

Etnografie del contemporaneo in Sicilia di Rosario Perricone

Mussomeli

L’ isola più bella. La Sicilia nella «Biblioteca storica» di Diodoro Siculo di Calogero Miccichè

Palermo – Domenica 22 aprile FESTA DEL LIBRO

Il Simbolismo nella pittura europea. Dai Preraffaelliti all’Art Nouveau di Teresa Pugliatti

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.